رئيس جامعة الفيوم والمحافظ يشهدان حفل ختام الملتقى القمي الثامن للطلاب المثاليين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل ختام الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، الذي استضافته الجامعة تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
يأتي ذلك بحضور أ.د طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وأ.د خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقات الملتقى، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، والوفود الطلابية المشاركة من الجامعات المصرية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٨ /٥ /٢٠٢٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
كما شرفت الجامعة باستضافة الفنان محمد عزمي، وذلك في إطار دعم مبادرة "سفراء النوايا الحسنة لرؤساء اتحاد الجامعات المصرية ونوابهم" والتي تم تدشينها بجامعة الفيوم تحت عنوان (طلاب قادرون باختلاف).
وأشاد الدكتور أحمد الانصاري، بما يتم بين جامعة الفيوم ومحافظة الفيوم من تعاون فعَّال على كافة الأصعدة، والتي كان من آخرها التعاون في المجال الطبي خلال الأيام الماضية؛ حيث قامت المستشفيات الجامعية باستقبال الآلاف من المرضى وحالات الطوارئ، والذي ظهر جليًّا بحرفية ومهنية ومرونة كبيرة خلال مراحل التنسيق والاستقبال والكشف والعلاج.
كما رحَّب المحافظ، بالطلاب والطالبات المثاليين والمشاركين خلال اللقاء القمي الثامن، باعتبارهم صفوة أبناء الجامعات المصرية، موجهًا إياهم ببذل المزيد من التعلم والاجتهاد والانتماء، لتحقيق تنمية الوطن، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متلاحقة ومتسارعة.
وقدم أ.د ياسر مجدي حتاتة، التحية إلى الدكتور أحمد الأنصاري في رحاب جامعة الفيوم، مشيدًا بحرصه على التواجد الدائم في كافة الفعاليات والأنشطة، مما يؤكد التعاون المثمر والمتبادل بين كل من محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، والذي نجني ثماره في كافة المجالات.
وأكد “حتاتة”، أن من أهم أهداف الملتقيات الرقمية التي نظمتها الجامعة على مدار الملتقيات الثمانية هو تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية، وتوطيد أواصر الترابط والمعرفة بين أبنائها من الطلبة والطالبات، وكذلك التبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي فيما بينهم.
وأشار أ.د محمد فاروق الخبيري، أن جامعة الفيوم استضافت مسابقات الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، خلال الفترة من السبت ١٤/ ٥ /٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢ وشارك خلالها ١٧ جامعة حكومية وأهلية، وكذلك تم تدشين مبادرة "سفراء النوايا الحسنة لرؤساء اتحاد الجامعات المصرية ونوابهم" تحت عنوان (طلاب قادرون باختلاف) بهدف دعم ملف ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، والتي سيتم تطبيقها في كافة الجامعات المصرية بسواعد أبنائها من الطلبة والطالبات.
كما أوضح أ.د طايع عبد اللطيف، أنه تم من خلال اجتماع المجلس الأعلي لشئون التعليم والطلاب، الذي استضافته جامعة الفيوم، مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بالملتقيات القمية، وأنشطة الاتحادات الطلابية.
وأعلن أنه سيتم عمل حصر شامل لأسماء الطلاب والطالبات المثاليين المشاركين خلال جميع الملتقيات القمية الثمانية، بهدف الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم العلمية والفكرية والإبداعية، وإعدادها بالشكل الأفضل لتنمية وتطوير الوطن، كما سيتم إطلاق الحوار داخل الجامعات المصرية تحت مظلة الاتحادات الطلابية، وكذلك إطلاق مبادرة سفراء النوايا الحسنة، التي تم إطلاقها من جامعة الفيوم.
وفي ختام الاحتفالية تم إعلان نتيجة الفائزين بمسابقة الملتقى القمي للطالب المثالي والتي حصل فيها على لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية الطالب عمرو عصام بجامعة الزقازيق، على المركز الأول، والطالب عبد الله وجيه، بجامعة المنوفية، على المركز الثاني، والطالب محمد حماده، بجامعة الفيوم، على المركز الثالث.
أما فيما يتعلق بإعلان نتيجة الطالبة المثالية فقد فازت الطالبة روان سعد، بجامعة كفر الشيخ، على المركز الأول، والطالبة أماني شعبان، بجامعة جنوب الوادي، على المركز الثاني، والطالبة ميرنا محمود، بجامعة المنصورة، على المركز الثالث.
كما تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الجماعية والتي حصلت فيها جامعة أسيوط على المركز الأول جماعي، وجامعة كفر الشيخ على المركز الثاني جماعي، وحصلت جامعة طنطا على المركز الثالث جماعي.
وفي السياق ذاته تم إعلان نتيجة مسابقة مبادرة سفراء النوايا الحسنة؛ حيث فازت جامعة بنها على مستوى جامعات قطاع القاهرة الكبرى، وجامعة المنصورة على مستوى جامعات قطاع الدلتا، وجامعة الأسكندرية على مستوى قطاع شمال الدلتا، وفازت جامعة السويس على مستوى قطاع جامعات القناة وسيناء وجامعة الفيوم على مستوى قطاع جامعات شمال الصعيد، وفازت جامعة أسيوط على مستوى جامعات قطاع جنوب الصعيد.
وفي الختام تم تكريم أ.د طايع عبد اللطيف، والسادة أعضاء لجان تحكيم مسابقات الملتقى القمي للدور التمهيدي، والدور النهائي، ومبادرة سفراء النوايا الحسنة، وكذلك تكريم الفنان محمد عزمي، والطالب خالد أمين، رئيس اتحاد طلاب بني سويف.
كما تم إهداء دروع وشهادات تقدير للوفود الطلابية المشاركة من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لرؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم على مستوى الجامعات المصرية المشاركين خلال مبادرة سفراء النوايا الحسنة.
وتضمنت فعاليات حفل الختام قيام منتخب كورال جامعة الفيوم بأداء عدد من الأغنيات المتنوعة، التي لاقت استحسان وإعجاب الحضور.