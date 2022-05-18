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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض الحرارة.. الأرصاد: تأثر مصر بغطاء سحابى يقلل سطوع الشمس لمدة 48 ساعة

حالة الطقس - مرتفع
حالة الطقس - مرتفع جوي

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يومي السبت والاحد المقبلين، على مستوى درجات الحرارة العظمى والصغرى، وذلك نتيجة لتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي الذي يجلب معه رياح شمالية غربية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الانخفاض فى  درجات الحرارة يبدأ على السواحل الغربية يوم الجمعة المقبلة، ويمتد الانخفاض  لباقى الأنحاء يوم السبت ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.

حالة الطقس 

وتكون حالة الطقس، بالتزامن مع يومي الانخفاض في درجات الحرارة، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا.

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وخلال ساعات الليل، يكون حالة الطقس مائل للبرودة ليلا، على شمال البلاد لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد خلال فترات الليل. 

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، عن تغير حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، أوضحت أن ذلك نتيجة لتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذى يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تقليل درجات الحرارة ويصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، مما يؤدى الى تأثر البلاد بغطاء سحابى يعمل على تقليل 
فترات سطوع أشعة الشمس. 

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس، سوف تشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الأحساس بتحسين الشعور بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال يومى السبت والأحد درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى 17 درجة مئوية.

وتعاود درجات الحرارة، إلى الارتفاع الطفيف مجددا، على كافة الأنحاء اعتبارا من يوم الاثنين، لتكون موجة الانخفاض في درجات الحرارة مدتها 48 ساعة فقط، وهي يومي السبت والأحد، المقبلين.

حالة الطقس
الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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