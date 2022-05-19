جامعة حلوان: مهرجان رياضي للطالبات بكلية التجارة.. والمشاركات: توفر لنا كل ما يلزم لممارسة كافة الأنشطة

رئيس جامعة حلوان: نعمل علي تشجيع الطالبات علي ممارسة الرياضة

تجارة حلوان تنظم المهرجان الرياضي لطالبات الجامعة

طالبات بجامعة حلوان: الجامعة توفر لنا كل ما يلزم لممارسة الانشطة الرياضية





تحرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والندوات الثقافية والعلمية والبرامج التدريبية، ضمن الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك حرصا من الجامعة على تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية، واكتشاف المواهب الخاصة بهم، والترفيه عنهم في فترة الدراسة.

وقد نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان مهرجان رياضي للفتيات ضمن خطة الانشطة الرياضية للعام الدراسي للحرص علي الاهتمام بالمواهب الرياضية للفتيات و العمل علي تنمية مهاراتهم ، و ذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس الجامعة و برعاية الدكتورة اماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان و بالتعاون مع ادارة دعاية شباب الجامعة واتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بالصالة المغطاة.



وقد صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان ، أن المهرجان الرياضي جاء لتشجيع السيدات على المشاركة الرياضية ، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

وأكد أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم.



وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز ثقتهن في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم وحثهم على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابى يخدمهم ويخدم مجتمعهم، وصقل قدراتهم القيادية والسلوكية ورفع روح التنافسية الشريفة.

بينما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب" أن جامعة حلوان حريصة على جعل طلابها يقومون بممارسة الرياضيه ونشر الوعي الرياضي داخل مجتمع الجامعة لذلك قامت الجامعة بتطوير شامل للملاعب الرياضية.

وقالت احدي الطالبات بكلية التجارة جامعة حلوان المشاركات بالمهرجان ان المهرجان ساعدها علي. ممارسة رياضات مختلفة مثل الانشطة التي تنظم للطلاب الذكور.



وقالت طالبة اخري ان الجامعة توفر لهم كافة الانشطة الرياضية وهيئت لهم الملاعب و كافة الادوات اللازمة ما جعلها تشعر بالترفيه خلال فترة الدراسة.

وقالت الدكتورة أماني فاخر عميد تجارة حلوان ان اختيار الكلية لعمل مهرجان رياضي يشتمل على رياضات مختلفة تقل المشاركة النسائية بها مثل كرة القدم والشطرنج لإثبات أن المرأة قادرة، وضربت عميدة الكلية مثالاً بنماذج نسائية يحتذى بها منها الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ليس فقط لتقلدها منصب نائب رئيس الجامعة، وإنما لتحقيق قطاع الدراسات العليا انجازات في مجال البحث العلمي في عهدها .

ونوهت إداراة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل و تسجيل اسمائهم باداراة رعاية الشباب بالكليات و متابعة صفحات التواصل الاجتماعى لمعرفة موعد كل مسابقة و نشاط .