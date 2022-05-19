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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 وRS5 بمواصفات أكثر قوة.. صور

أودي تكشف عن نسخ
أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 و RS5 بمواصفات أكثر قو

كشفت أودي عن RS4 أفانت وأودي RS5 لتقديم ديناميكيات محسّنة ومواصفات ميكانيكية أعلى في إصدار منافس جديد محدود الإصدار، ستصل التغييرات الجديدة للسيارات الرياضية وشقيقتها الكوبيه إلى الوكلاء الألمان في يوليو.

أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 و RS5 بمواصفات أكثر قو

تجلب الترقيات لمسات تصميم فريدة لكل منها ومجموعة من الترقيات الميكانيكية، مع تميز حزمة المنافسة الإضافية الأكثر سعراً بشكل كبير عن السيارات القياسية.

تتميز السيارات الجديدة بشارات سوداء وحواف خارجية ذات تأثير كربوني غير لامع وعجلات سوداء اختيارية بتصميم مفصل يمكن تغليفه بإطارات Pirelli P Zero Corsa اللاصقة، كما تم تزيين الداخل بالمثل بعناصر سوداء.

أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 و RS5 بمواصفات أكثر قو

تعتبر التعديلات التي تم إجراؤها على الهيكل هي التي تميز المنافسة بشكل واضح، وتم تخفيض ارتفاع الركوب بمقدار 10 مم عن المستوى القياسي ويمكن خفضه بمقدار 10 مم يدويًا. تم زيادة معدل الزنبرك ، وتم تثبيت المثبتات ومخمدات قابلة للتعديل ثلاثية الاتجاهات من أجل "زيادة تجربة القيادة العامة والمساعدة في تقصير أوقات الدورات".

أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 و RS5 بمواصفات أكثر قو

أعلنت أودي أن الترس التفاضلي المحسّن يعزز أداء المناولة بشكل أكبر، بفضل تعديل وحدة الطاقة التي ترسل المزيد من القوة للخلف في الزوايا.

 

تستمر قوة محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 2.9 لترًا عند 444 حصانًا ، ولكن تم تحسين وتيرة الخط المستقيم بمهارة ، حيث تم ضبط علبة التروس لإعطاء تحولات أسرع، حيث يمكن لـ RS5  التسارع من 0-62 ميل في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، بتحسن يصل الى 0.1 ثانية بينما تتسارع  RS4 Avant Competition 0.2 عند 3.9 ثانية.

أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 و RS5 بمواصفات أكثر قو
RS4 أودي Pirelli P Zero Corsa Pirelli السيارات الميكانيكية

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