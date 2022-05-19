عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. جهود جهاز حماية المستهلك في التعامل مع الأسواق وضبط الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتور سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن جائحة كورونا كان لها آثار سيئة جداً على كافة القطاعات،  ولذلك تدخلت الدولة المصرية لحماية المواطن المصرى ومواجهة أزمة كورونا.

وأضافت “الديب”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك، جهاز حكومى يرتبط بسياسات الدولة، و طلبنا من رئيس الوزراء في بداية كورونا، تحديد مجموعة من السلع الأساسية وتسعيرها بأسعار معلنة لمدة زمنية حتى مرور الأزمة.

وأشارت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إلى انه: “ليس لدينا تسعير للسلع بالدولة، والسلع غير مسعرة حتى الآن، لذلك على التجار وضع السعر على المنتج الخاص به، وعدم وضع السعر عليها يعتبر مخالفة، وعلى المواطن نفسه دورا كبير في مواجهة الأسعار المرتفعة، حيث إذا ارتفع سعر سلعة لا يقوم بشرائها".

وتابعت أن حملات جهاز حماية المستهلك دائمة النزول للأسواق لمتابعة الأسعار، محذره في السياق ذاته، من الشراء عبر الأونلاين ، وأحذر أن هذا الشراء يؤدى إلى مشكلات كثيرة به".

جائحة كورونا جهاز حماية المستهلك متابعة الأسعار بداية كورونا حماية المواطن المصرى الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

الجو مضروب في الخلاط.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس والتقلبات الجوية| فيديو

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

4 يونيو موعد بدء امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر.. وأبرز الاستعدادات

قبل العالمية.. توم كروز: كنت أحلم بالتمثيل وقيادة الطائرات بعمر 4 سنوات

خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

الجو مضروب في الخلاط.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس والتقلبات الجوية| فيديو

لـ أهالي بحري.. مزاد سيارات حكومي جديد

ألمانيا تمنع خروج القطط من المنازل للحفاظ على طائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ