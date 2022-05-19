شاهد.. جهود جهاز حماية المستهلك في التعامل مع الأسواق وضبط الأسعار

قالت الدكتور سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن جائحة كورونا كان لها آثار سيئة جداً على كافة القطاعات، ولذلك تدخلت الدولة المصرية لحماية المواطن المصرى ومواجهة أزمة كورونا.



وأضافت “الديب”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك، جهاز حكومى يرتبط بسياسات الدولة، و طلبنا من رئيس الوزراء في بداية كورونا، تحديد مجموعة من السلع الأساسية وتسعيرها بأسعار معلنة لمدة زمنية حتى مرور الأزمة.



وأشارت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إلى انه: “ليس لدينا تسعير للسلع بالدولة، والسلع غير مسعرة حتى الآن، لذلك على التجار وضع السعر على المنتج الخاص به، وعدم وضع السعر عليها يعتبر مخالفة، وعلى المواطن نفسه دورا كبير في مواجهة الأسعار المرتفعة، حيث إذا ارتفع سعر سلعة لا يقوم بشرائها".



وتابعت أن حملات جهاز حماية المستهلك دائمة النزول للأسواق لمتابعة الأسعار، محذره في السياق ذاته، من الشراء عبر الأونلاين ، وأحذر أن هذا الشراء يؤدى إلى مشكلات كثيرة به".