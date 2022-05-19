أخبار التوك شو.. بشرى سارة للمصريين.. الصوامع: عندنا قمح لمدة 6 أشهر| أحمد موسى: الأهلي له ضربة جزاء صحيحة لا تحتاج إلى فار

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

بشرى سارة للمصريين.. الصوامع: عندنا قمح لمدة 6 شهور| فيديو

كشف الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، تفاصيل توريد 2.140 مليون طن قمح حتي الآن .

التموين: لن نحذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف.. فيديو



قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إن وزير التموين الدكتور على المصيلحي صرح بأنه لن يتم حذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف المحمول عليها.

أحمد موسى: الأهلي له ضربة جزاء صحيحة لا تحتاج إلى فار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأهلى كانت له ضربة جزاء على الأقل فى مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكم أمين عمر قام بـ إلغاء هدف لـ الأهلي، ويري ضربة الجزاء ولم يحسبها.



عشانكم.. أحمد موسى عن سؤال ليه بتقف 3 ساعات على الهواء تقدم البرنامج





قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة صدى البلد تمتلك جمهورا كبيرا وعظيما، معلقًا :" أحد المواطنين بيسأل لماذا تقف ثلاث ساعات على الهواء، لتقديم البرنامج.

ورد أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، على السؤال :" بقف الثلاث ساعات عشان المواطنين.. و الجمهور يستحق.. ومش بحس والله بالثلاث ساعات فضل من الله".

الزراعة: مصر من أعلى دول العالم فى متوسط إنتاج القمح



قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتخذ إجراءات استباقية، منها المشروع القومى للصوامع، التى تستوعب الأن 5.5 ملايين طن.

الطماطم بـ10 جنيهات.. شعبة الخضراوات: انخفاض كبير بالأسعار ..فيديو



قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف، إن أسعار الطماطم يتم توفيرها في الأسواق حاليا من 8 جنيهات لـ10 للكيلو.



كان أمينًا.. أحمد موسى يهنئ بسام راضى بتعيينه سفيراً لمصر لدى إيطاليا





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلا عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الحركة الدبلوماسية شهدت تعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى حكومة إيطاليا.

بيع شركات مصرية| أحمد موسى: مداخلة وزير النقل أخرست أصوات الغربان السوداء





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقدم الشكر لـ وزير النقل الفريق كامل الوزير، موضحًا أن مداخلته أمس بالبرنامج أغلقت الأبواب التى كانت مفتوحة على البلد.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن أصوات الغربان السوداء، كانت تتحدث عن البيع، وتشكك فى بعض الأشياء.

أحمد موسى: السيسي استأصل الإخوان الإرهابيين من جسد الوطن



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من استأصل الإخوان الإرهابيين من جسد الوطن، و وهو مخلص الوطن من جماعة الشر.





تاج الدين: لم يتم الاتفاق على جعل التطعيم بلقاح كورونا موسميًا |فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش اليوم موضوع توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين، بشأن فيروس كورونا.



أحمد الشامي: فضلت 6 شهور بشتغل دليفري في أمريكا عشان اتعلم





تحدث الفنان أحمد الشامي عن حياته في ألمانيا، قائلاً "أنا أتولدت وعيشت في ألمانيا لحد ما كان عندي ٩ سنين، وبعدين رجعت مصر، ودخلت معهد الموسيقى من أولى ثانوي لحد ما خلصت الجامعة".

وأضاف أحمد الشامي، أثناء استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، "أنا روحت أمريكا لأستاذ هناك، فكان بياخد في الحصة ١٢٥ دولار، فكان كتير جداً ومكنش معايا الفلوس دي، فنزلت دورت على شغل، وفضلت ٦ شهور بشتغل ديليفري وادفعله".



