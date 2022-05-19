رامي سعيد: استمرار موسيماني في الأهلي مرتبط بمباراة الوداد المغربي.. فيديو





قال رامي سعيد لاعب الأهلي السابق، إن النادي الأهلي يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي والمقرر لها يوم 30 مايو الجاري.



وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات التي تؤهلهم بالتتويج بلقب البطولة رغم أقامتها في المغرب.



وأشار إلى أن موسيماني مدرب محظوظ مع النادي الأهلي، مؤكداً أن البطولات التي حققها مع الفريق الأحمر، هي التي تمنع مجلس إدارة النادي من محاسبته في بطولة الدوري حالياً.



وواصل: حالة خسارة الأهلي أمام الوداد المغربي وخسارة اللقب، سيتم الإطاحة بموسيماني من تدريب الأهلي.