فنون تطبيقية جامعة حلوان تشارك في تصميم بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية

تستمر جامعة حلوان في الإبهار وإخراج إبداعات جديدة تظهر في مشروعات قومية متميزة في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماماً كبيرا بالعاصمة الإدارية الجديدة كلية الفنون التطبيقية، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية والأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ، ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل.

ويعد تصميم بوابات ممشي مصر بالعاصمة الادارية أحد أعمال الأستاذ الدكتور محمد العربي الأستاذ ورئيس قسم الزخرفة بالكلية والمشرف علي تصميم وتنفيذ بعض الاعمال الانشائية بالعاصمة الادارية.

حيث يتم حاليا تنفيذ بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الادارية لتؤكد وتمثل محافظات مصر والحضارة المصرية، تحت اشراف الأستاذ الدكتور محمد العربي مع فريق العمل القائم بتصميم مجموعة من المقترحات الفنية التصميمية الخاصة بالبوابات ويقوم بالاشراف علي تنفيذه تمهيدا لافتتاحه.

جدير بالذكر انه تم الانتهاء أيضا من تصميم بعض المقترحات التصميمية لتوزيع الفراغات والتنسيق البيئي لمسطح ساحة الشعب وجاري التنفيذ تحت اشراف فرق تصميم أخرى برئاسة ا.د. علا هاشم الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم الداخلي والاثاث ووكيل الكلية السابق لشئون

الدراسات العليا والبحوث...

بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة

بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة

بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة