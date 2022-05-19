شفاء الأورمان تستعد لإفتتاح وحدتين أساسيتين لعلاج الأطفال بالأقصر

تستعد مؤسسة شفاء الأورمان، لافتتاح وحدتين أساسيتين لعلاج الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وذلك بتبرع من مؤسسة البنك التجارى الدولى بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 11 مليون جنيه؛ للمساهمة فى تقديم أفضل دعم لأطفال الصعيد فى العلاج المجانى من الأورام.



وتشمل وحدتي علاج الأطفال بالأقصر (وحدة الإقامة الداخلية ووحدة علاج اليوم الواحد)، ومن المقرر أن يتم افتتاح الوحدتين بحضور كل من عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيد لؤي أمين رئيس القطاع المالي بالبنك وأمين الصندوق لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة لوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد النورى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، أن مؤسسة البنك التجارى الدولى تمتلك دوراً رائداً وتشكل تأثيراً كبيراً فى دعم جهود الدولة فى قطاع الصحة، ولاسيما أطفال مصر الذين يعانون من قصور فى الخدمات الطبية والموارد المالية، ولاسيما مرضى سرطان الأطفال فى صعيد مصر الذين يعانون من نقص شديد بالخدمات الطبية والتى تشكل عبئاً كبيراً للأطفال وأسرهم، فقد تبين وجود انخفاض نسبة الشفاء من سرطان الأطفال فى مصر وخاصة خارج الدلتا والقاهرة نتيجة لقلة وندرة المراكز المتخصصة فى علاج سرطان الأطفال فى تشخيص وعلاج سرطانات الأطفال بمحافظات صعيد مصر.

كما صرح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه من خلال مساهمة البنك التجارى الدولى بتجهيز وتشغيل المرحلة الأولى من مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، قد ساعدت فى إستقبال أكثر من 900 حالة سرطان أطفال سنوياً لتلقى أفضل الخدمات الطبية، وتحقيق جودة الإقامة من خلال الأقسام الداخلية وتقديم رعاية طبية متكاملة لطفل مريض السرطان بمواصفات وبروتوكولات علاج عالمية.