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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي: تابعوا مراجعات حصص مصر على هذا الرابط

المراجعات النهائية
المراجعات النهائية على منصة حصص مصر

دعت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلى الدخول على منصة “حصص مصر” لمتابعة حصص المراجعة النهائية. 

وقالت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “تابعوا البث المباشر للمراجعات النهائية على منصة حصص مصر”. 

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد المراجعات النهائية على منصة حصص مصر والمقرر بثها خلال الفترة من يوم الجمعة ٢٠ مايو حتى الأربعاء ٢٥ مايو برعاية وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمكن لمن يهمه الامر متابعة المراجعات النهائية ل الصفين الاول والثاني الثانوي على منصة حصص مصر من خلال الرابط التالي :  ‏http://www.hesas.eg/

وعلى جانب آخر، أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي ، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، في لجان مراقبة و مؤمنة ، وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي اداء الجزء الورقي في امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، لمدة ساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.

وشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الثاني الثانوي عددا من الاسئلة المقالية التي لا تتعدى نسبتها عن 30 % فقط من اجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعلنة من وزارة التربية والتعليم .

كما ادى طلاب الصف الثاني الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات على منصة الامتحان عبر التابلت ، وذلك لمدة ساعتين من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا.

وشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من اسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عليها الطالب على منصة الامتحانات الالكترونية على اجهزة التابلت ، وتمثل هذه الاسئلة الالكترونية نسبة 70% من اجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي

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عمليات التعليم: لا أعطال في منصة الامتحانات الإلكترونية اليوم

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التعليم : لا صحة لشائعة كله ناجح بالقانون بامتحانات الأول والثاني الثانوي

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم رصد أي بلاغات أو شكاوى من وجود أي مشكلات تقنية في منصة الامتحانات الإلكترونية التي يمتحن عليها طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات الآن.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن منصة الامتحانات الإلكترونية تعمل بكفاءة منذ صباح اليوم، الخميس، وتستوعب دخول جميع طلاب الصف الثاني الثانوي عليها دون أي أعطال. 

كما أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنها لم ترصد شكاوى من لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي من صعوبة الامتحان، مشيرة إلى أن الطلاب يجيبون عن الأسئلة في هدوء تام.

مواعيد المراجعات النهائية على منصة حصص مصر 
مواعيد المراجعات النهائية على منصة حصص مصر 
وزارة التربية والتعليم الاول والثاني الثانوي الثانوي منصة حصص مصر حصص مصر

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