عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ الدراسة في بعضها سبتمبر المقبل.. التعليم العالي: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

تسعى وزارة التعليم العالي إلى دعم التعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وتأهيل خريجين قادرين على تحقيق الثقة بينهم وبين الصناعة في مصر.


وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن عاشور، التواصل مع رجال الصناعة أمر هام، لتفعيل آليات التعاون من خلال التعليم التكنولوجي؛ بهدف تطوير تكنولوجيا الصناعة، وتوطين الصناعة المحلية، مشير إلى أن الهدف من التعليم التكنولوجي هو إعداد خريج قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى مجال التصنيع، فضلاً عن دمجه فى الصناعة.

txt

التعليم العالي: هناك ضرورة كبيرة لعلاقات مشتركة بين قطاع الصناعة والبرامج التكنولوجية

وأضاف عاشور أن هناك ضرورة كبرى لتحقيق الثقة بين الصناعة والخريجين، وتطوير البرامج الدراسية، ودعم الشراكة مع المجتمع الصناعى، خاصة الجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه جار إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وسوف تبدأ الدراسة فى بعض هذه الجامعات سبتمبر القادم.

 

الجامعات التكنولوجية وزارة التعليم وزارة التعليم العالى التعليم العالي التكنولوجيا الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

علقة بشومة بسبب خلافات زوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الشرابية

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: هناك ضرورة كبيرة لعلاقات مشتركة بين قطاع الصناعة والبرامج التكنولوجية

تأثير التغيرات المناخية على الآثار المصرية.. ملتقى بأكاديمية البحث العلمى السبت

القومية للاستشعار من البُعد تبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع الجمعية الجغرافية السعودية|صور

للطلاب العائدين من أوكرانيا.. مواعيد وأماكن توجهك لأداء اختبارات تحديد المستوى

طلاب مصر العائدون من أوكرانيا: اختبارات تحديد المستوى مبسطة

التعليم العالي عن الاختبارات للعائدين من أوكرانيا: لابد من تسديد 2000 جنيه

للمصريين العائدين من أوكرانيا.. التعليم العالي: تعليمات مهمة يجب اتباعها .. والطلاب: الاختبارات مبسطة

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بحضور عبد الغفار ولطيف

ترشيحاتنا

إنشاء مراكز جامعية | مسح وطني لوضع الخريجين في سوق العمل

موقع Lonely Planet الأسترالي يسلط الضوء على سبعة شواطئ مصرية

قائمة الرياضيين الأعلى دخلا.. محمد صلاح الـ33 بـ 822 مليون جنيه سنويا

حكم من أفطر يوما في رمضان عمدا بغير عذر.. الإفتاء تجيب

قيدوه وخدشوا حياءه.. البحث عن 3 متهمين بالتنمر على أحد ذوي الهمم

تقارير عبرية: الشاباك رصد نشاطات استخباراتية إيرانية ضد إسرائيليين بالأشهر الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ