تبدأ الدراسة في بعضها سبتمبر المقبل.. التعليم العالي: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

تسعى وزارة التعليم العالي إلى دعم التعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وتأهيل خريجين قادرين على تحقيق الثقة بينهم وبين الصناعة في مصر.



وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن عاشور، التواصل مع رجال الصناعة أمر هام، لتفعيل آليات التعاون من خلال التعليم التكنولوجي؛ بهدف تطوير تكنولوجيا الصناعة، وتوطين الصناعة المحلية، مشير إلى أن الهدف من التعليم التكنولوجي هو إعداد خريج قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى مجال التصنيع، فضلاً عن دمجه فى الصناعة.

وأضاف عاشور أن هناك ضرورة كبرى لتحقيق الثقة بين الصناعة والخريجين، وتطوير البرامج الدراسية، ودعم الشراكة مع المجتمع الصناعى، خاصة الجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه جار إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وسوف تبدأ الدراسة فى بعض هذه الجامعات سبتمبر القادم.