حلبية والكومي يشاركان في افتتاح منشآت الزمالك الجديدة

تواجد الثنائي سمير حلبية رئيس المصري والمهندس يحيي الكومي، رئيس الإسماعيلي، في افتتاح نادي الزمالك الجديد بشارع جامعة الدول العربية.

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء المجلس على استقبال الضيوف.

وافتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة داخل مقر القلعة البيضاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة والإعلاميين والصحفيين وضيوف نادي الزمالك،و أثنى الحضور على المستوى الإنشائي الذي وصل إليه النادي في عهد المستشار مرتضى منصور.

وحرص المستشار مرتضى منصور على عمل جولة سريعة داخل الحدائق والمنشآت الجديدة رفقة السيد وزير الشباب والرياضة والسادة الضيوف