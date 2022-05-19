استدعاء ثنائي الإسماعيلي لمنتخب مصر للشباب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، ضم أحمد أيمن وعمر الساعي ثنائي الإسماعيلي خلال معسكره المقبل ضمن برنامجه الإعدادي للمنافسات الدولية القادمة.

يأتي ذلك بعد المستوى الرائع الذى قدمه الثنائي مع فريقهما فى الموسم المنقضي، مما أدي إلى تصعيدهما للمشاركة مع فريق مواليد ٢٠٠١ ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وسيقام المعسكر خلال الفترة من 21 مايو الجاري حتى 10 يونيه المقبل بأحد فنادق القاهرة، والذى يتخلله مباريات ودية.

ويستعد منتخب مصر فى الوقت الحالي للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تحتضنها مصر العام المقبل.

ومن المعروف أن منتخب الشباب بقيادة محمود جابر، يضم من الإسماعيلي بصفة مستمرة في المعسكرات الأخيرة كلا من عبد الله جمال وعبد الله حسني وعمر الساعي وعمرو السعيد.