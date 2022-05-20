نجاح جراحة تجميل لتخليق فتحة للعين لطفلة بمستشفيات جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفيات أسيوط الجامعية في إجراء جراحة لطفلة كانت تعاني من عيب خلقي نادر بالعينين، وهو التصاقات بجفون العينين مع ضمور بالعين اليمنى و اعتلال خلقي بالعين اليسرى.

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى استقبل الطفلة ( م ع م) البالغة من العمر ٩ أشهر والتي تعاني من عيب خلقي نادر بالعينين، وهو التصاقات بجفون العينين مع ضمور بالعين اليمنى و اعتلال خلقي بالعين اليسرى، وبعد فحص ومناظرة الحالة، وإجراء الأشعات اللازمة على العينين، خضعت الطفلة لإجراء عملية تخليق فتحة للعين اليسرى.

وأشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أنه فور انتهاء الفحوصات الطبية قام فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بقيادة الدكتور محمد سعد عبد الرحمن أستاذ طب وجراحة العيون، بإجراء الجراحة كعملية تجميلية أولية، على أن يتبعها عدة فحوصات أخرى، لإعادة وظيفة العين والنظر للطفلة.

وضم الفريق الطبي الجراحي الطبيبة سارة حسين العطار المدرس المساعد بالقسم، والطبيبة المقيمة رحاب محمد عزام، و الطبيبة المقيمة هبة نشأت، إلى جانب فريق من قسم التخدير بقيادة الدكتور أحمد هاشم.