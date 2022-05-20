تبدأ من 13 ألف جنيه.. الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر الحج

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج للعام الجاري، استعدادا لبدء موسم التفويج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين.



وقالت شركة الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجة لشركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران الحج تبدا من 13 ألف جنيه وحتي 32 ألف جنيه للدرجة الاقتصادية ومن 16 ألف جنيه وحتي 35 ألف جنيه للدرجة السياحية.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تلقيص مدة إقامة الحجاج بالسعودية أثناء عمل مناسك الحج بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطاباً من امين عام مجلس الوزراء متضمنا خطابا من رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، يفيد بتقليص فترة أقامة الحجاج بالمملكة العربية السعودية لتكون من 15 إلى 20 يوما فقط، علي أقصي تقدير، وذلك لمنع زيادة فترة اختلاط الحجاج المصريين بالجنسيات الأخري.

قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن استحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.