تداول 9657 طن بضائع و462 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول ٩٦٥٧ طن بضائع عامة متنوعة و ٤٦٢ شاحنة و ٨١ سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٩ سفن

حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة ١٨ سفن ، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول ٦٥٩٣ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢٤٥ شاحنة و ٢٩ ملاكي .

كما بلغت حركة الواردات تداول ٣٠٦٤ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢١٧ شاحنة و ٢٩ ملاكي .

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد ٥٥ شاحنة بحمولة ١٢٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١٠ شاحنة فارغة و ٢٥ ملاكي والسفينة الحرية بعدد ٢٤ شاحنة بحمولة ٦٦٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١ شاحنة فارغة و السفينة امل بعدد ٥٣ شاحنة بحمولة ٩٧٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١ شاحنة فارغة و ٢٥ ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد ١١٥ شاحنة بحمولة ٣٠٠٤ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢ شاحنة فارغة و ٢٩ ملاكي و السفينة الحرية بعدد ٦٨ شاحنة بحمولة ٢٠٣٦ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١ شاحنة فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ١٣ شاحنة بحمولة ٢١٦ طن بضائع عامة و ٢١١و ٦٠ شاحنة فارغة و ٢ ملاكي وتصدير ٥٩ شاحنة بحمولة ١٥٥٣ طن بضائع عامة .

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٧٦٠ راكب بموانيها