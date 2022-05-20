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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9657 طن بضائع و462 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  تداول ٩٦٥٧ طن بضائع عامة متنوعة و ٤٦٢ شاحنة و ٨١ سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٩ سفن  
حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  ١٨ سفن ، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول ٦٥٩٣ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢٤٥ شاحنة و ٢٩ ملاكي  .

كما بلغت حركة الواردات تداول ٣٠٦٤ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢١٧ شاحنة و ٢٩ ملاكي .

وفي هذا  الصدد استقبل ميناء سفاجا  السفينة بوسيدن اكسبريس  بعدد ٥٥ شاحنة بحمولة ١٢٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة  و ١٠ شاحنة فارغة و ٢٥ ملاكي والسفينة الحرية   بعدد ٢٤ شاحنة بحمولة ٦٦٩ طن بضائع عامة ومتنوعة  و ١ شاحنة فارغة و السفينة امل   بعدد ٥٣ شاحنة بحمولة ٩٧٩ طن بضائع عامة ومتنوعة  و ١ شاحنة فارغة و ٢٥ ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس  بعدد ١١٥ شاحنة بحمولة ٣٠٠٤ طن بضائع عامة ومتنوعة  و ٢ شاحنة فارغة و ٢٩ ملاكي و السفينة الحرية   بعدد ٦٨ شاحنة بحمولة ٢٠٣٦ طن بضائع عامة ومتنوعة  و ١ شاحنة فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ١٣ شاحنة بحمولة ٢١٦ طن بضائع عامة و ٢١١و  ٦٠ شاحنة فارغة و ٢ ملاكي وتصدير ٥٩ شاحنة بحمولة ١٥٥٣ طن بضائع عامة  .  

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٧٦٠ راكب بموانيها

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