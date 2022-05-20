محافظ دمياط في كينيا : حرصنا على دفع عجلة العمل بالمنظومة الاقتصادية

محافظة دمياط

ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كلمة خلال محاضرة نُظمت على هامش الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية المُنعقدة فى مدينة كيسومو الكينية ، استعرضت خلالها أبرز الجهود التى حققتها محافظة دمياط لمجابهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا ،والتى عاشها العالم لأكثر من عامين.

وأشارت " المحافظ " إلى أنه وعقب الإعلان عن ظهور عدد من الإصابات ،اتخذت المحافظة عدد من الخطوات للتصدى لتداعيات الجائحة والتى أثرت بالسلب على جميع الأنشطة خاصةً مع كون دمياط مدينة صناعية وسياحية، حيث تم تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية ،مع غلق مراكز الحاسب الآلى و الصالات الرياضية وكذا غلق مدينة رأس البر،واقتصار دخولها على قاطنيها ، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية وذلك من خلال منح إجازات استثنائية، ليتم بعدها عودتهم بشكل تدريجي بالتناوب ، كما تم تعليق الدراسة ،هذا إلى جانب منع إقامة الأسواق العشوائية ، لافتة إلى أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتوجيهات الدولة ،مع المتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بذلك ،كما أنه ومع بداية الازمة تم وضع حواجز امنية على المنازل التى ظهرت بها إصابات لمنع المخالفين من النزول والتعامل مع المواطنين مع إمدادهم بكافة احتياجاتهم اليومية لحين انتهاء فترة العزل.

وأشارت "محافظ دمياط " إلى أنه تم تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم بشكل مستمر لكافة المنشآت الحيوية والخاصة والدينية، كما اوضحت ان دمياط بها ميناء يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض البحر الابيض المتوسط، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ بداية الازمة وإنشاء إدارة للحجر الصحى لعزل الأطقم التى تعمل على السفن القادمة من مختلف البلاد ، موضحة أنه ومن ضمن خطة التصدى للجائحة فقد تم العمل على رفع كفاءة مستشفيات العزل وتوفير الدعم الاضافى من المستلزمات والاكسجين الطبي.

واستكملت " الدكتورة منال عوض "حديثها بالاشارة إلى أنه وبفضل تلك الجهود نجحت المحافظة فى تحقيق اول معدل لصفر إصابات بمصر خلال مايو ٢٠٢٠ ،كما نوهت إلى أنه تم تحقيق أعلى المعدلات فى تحقيق المستهدف لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، الأمر الذى ساهم وبشكل كبير فى تخطى الازمة بكل نجاح.

وذكرت أيضًا إلى أن دمياط نجحت فى دفع عجلة العمل بالمنظومة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات خلال الجائحة ،ليتم استكمال العمل بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ،والتى كانت تُعد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات، كما تم إنشاء المدينة الصديقة للنساء بمحيط المكتبة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،حيث تحققت من خلالها رؤية الدولة لتمكين المرأة ودعمها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ،كما أنه ومع النجاح الكبير للمشروع حصلت محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم.

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