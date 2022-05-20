بتكلفة 27 مليون جنيه .. افتتاح أحدث مصنع لمواسير البلاستيك بالوادى الجديد

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، يرافقه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم، أحدث مصنع لإنتاج مواسير البلاستيك، والمقام على مساحة 10 آلاف م٢ بطريق الخارجة / باريس بتكلفة 27 مليون جنيه.

تفقد المحافظ ورئيس البنك الزراعي مراحل وخطوط إنتاج مستلزمات الري وتصنيع مستلزمات المرافق من مواسير ووصلات خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن/ يوم.

وأعرب الزملوط وفاروق عن تقديرهما للجهد المبذول ودعمها لكافة الإستثمارات الجادة التي تتيح المجال لدفع عجلة التنمية الحقيقية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.