البحث العلمي تعقد ملتقى تأثير التغيرات المناخية على الآثار المصرية.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ملتقى بعنوان “الحالة الراهنة ومستقبل الأثار المصرية والتغيرات المناخية” (بنظام الهجين)، ضمن أنشطة مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، وذلك يوم السبت الموافق 21/5/2022 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية أن الملتقى يهدف إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها على التراث والآثار المصرية، بما فى ذلك المشكلات والحلول المقترحة للوصول إلى مجموعة من التوصيات والنتائج و المشاركة بها فى مؤتمر المناخ (COP27) والمزمع عقده في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ لدراسة ومناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها وتوابعها المختلفة.

ويمكن متابعة الملتقى بالحضور الشخصى فى الأكاديمية أو من خلال تطبيق zoom من خلال هذا الرابط ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط.



http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/climate/