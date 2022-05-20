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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد هندسة القاهرة: نسعى لاستكمال اعتماد برامج البكالوريوس تمهيدا للاعتماد المؤسسي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شهدت كلية الهندسة جامعة القاهرة أربع زيارات من فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) ، وذلك لاستكمال اعتماد برامج البكالوريوس في الكلية، بحضور الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والسادة وكلاء الكلية، والمنسق العام لبرامج الساعات المعتمدة، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.


وتفقدت فرق المراجعة منشآت الكلية، واطلعت على الإمكانيات الداعمة للبرامج المتقدمة للاعتماد، من مكتبات، وقاعات محاضرات، ومعامل، وورش مجهزة بأحدث التقنيات، على أن تستكمل الزيارات افتراضيا عبر الانترنت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2022.


واجتمعت فرق المراجعين بقيادات جامعة القاهرة، ممثلة في الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والأستاذ الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، نيابة عن الأستاذ الدكتورمحمد عثمان الخُشت، رئيس الجامعة، بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.

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وقال الأستاذ الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الكلية لاستكمال الحصول على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) لجميع برامج البكالوريوس بالكلية، ومن ثم التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي. موضحا أن الزيارة الحالية تناولت سبعة برامج بكالوريوس، تنوعت ما بين نظام الفصلين الدراسيين، ونظام الساعات المعتمدة، منوها إلى أن الكلية تضم عشرة برامج دراسية تم اعتمادها في وقت سابق.


الجدير بالذكر أن فرق المراجعين ضمت نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات والمراكز البحثية المصرية المرموقة، حيث ترأس لجنة مراجعة برنامجي هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج (بنظام الفصلين)، وهندسة التصميم الميكانيكي (بنظام الساعات المعتمدة)، الأستاذ الدكتور جمال محمد هاشم أحمد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير وحدة التطوير المستمر وتوكيد الجودة بالكلية، وضم في عضويته كلاً من الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي دويدار، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور علي محمود عبد التواب علي، الأستاذ ورئيس قسم هندسة السيارات والجرارات بجامعة المنيا.


وترأس فريق مراجعة برنامجي هندسة البترول، والهندسة الجيولوجية والتعدين، الأستاذ الدكتور جمال تاج عبد الجابر عبد القادر، عميد كلية الهندسة ورئيس جامعة جنوب الوادي، وضم الفريق كلاً من الأستاذ الدكتور شعبان محمد إبراهيم عبده، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد وعميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد سابقاً، والأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم محمد أحمد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط. كما انضم الأستاذ الدكتور صالح حميدة محمد قايتباي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، لزيارة برنامج هندسة الفلزات.


وخلال زيارة برنامجي الهندسة الكيميائية (بنظام الفصلين)، وهندسة البترول والبتروكيماويات (بنظام الساعات المعتمدة)، ترأس فريق المراجعين الأستاذ الدكتور يسرى محمد محمد موافي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وضم الفريق الأستاذ محمود محمد أحمد محمد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل جاد بسيوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، والأستاذة الدكتورة منى السيد محمد أحمد، الأستاذ بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

كلية الهندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة المراجعة الخارجية جودة التعليم والاعتماد الدكتور حسام الدين Jobs Education

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