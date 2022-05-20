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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن.. أمانة مصر الجديدة تطلق قافلة طبية مجانية بالتنسيق مع البرلمان

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت أمانة العلاقات العامة بالقاهرة حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب، قافلة طبية بمصر الجديدة،حيث تم الكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات التالية: باطنة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، أشعة، جراحة عامة، أنف وأذن وحنجرة، رمد، تنظيم الأسرة، جلدية، مسالك بولية، التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

أقيمت الفعالية تحت رعاية النائب محمد ماهر "أمين العاصمة" والنائب إيهاب العمدة "الأمين المساعد بالقاهرة"، و شريف الجمال "أمين العلاقات العامة بالقاهرة" وبمشاركة " أمانة مصر الجديدة " برئاسة محمد عادل حسني "أمين القسم" و  أمين الدهبي "أمين التنظيم"، وبحضور هيئة مكتب أمانة مصر الجديدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم محمد السلاب وطارق شكرى ومحمد المنزلاوي، كما حرص على الحضور اللواء حسام حبيب رئيس حي مصر الجديدة.

وصرح شريف الجمال "أمين العلاقات العامة بالقاهرة"، بأن العدد الإجمالي الذين حضروا اليوم بلغ نحو ٣١٢٣ شخصا ما بين كشوفات طبية والحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة وأعرب الجمال عن سعادته البالغة بنجاح الفعالية والحضور المكثف وكم الاستفادة الكبيرة التى حصل عليها المواطنين فى مصر الجديدة.

ومن جانبه أعرب محمد عادل حسني، أمين قسم مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن عن سعادته بالنجاح الكبير للقافلة الطبية لحزب مستقبل وطن والتي أقيمت بمنطقة مصر الجديدة، وبتنظيم مميز من قبل الأمانة، حيث استطاع المواطنون إنهاء الكشوفات المطلوبة بسرعة وسهولة ويسر بالرغم من الأعداد الكبيرة.

وأشاد عادل بمجهود شباب المتطوعين البارز خلال اليوم حيث أثنى عليهم المواطنين وعلى مجهودهم المميز ، وقد لاقت الفعالية نجاحاً كبيراً واستحساناً لدي المواطنين بمصر الجديدة والمناطق المحيطة، وطالبوا بتكرارها دائماً.

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