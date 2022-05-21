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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز لمعسكر الإسكندرية ومواجهة الاتحاد

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في التاسعة من مساء الأحد على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة ٢٠ من الدوري.

وضمت القائمة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

ويسافر الفريق صباح اليوم، السبت، إلى الإسكندرية لدخول معسكره المغلق، على أن يؤدي مرانه الأخير هناك والاستمرار في المعسكر حتى موعد اللقاء.

رمضان صبحي عمر جابر أحمد الشناوي عبد الله السعيد نادي بيراميدز بيراميدز الاتحاد السكندري شريف إكرامي فخر الدين بن يوسف احمد فتحي دونجا اسامة جلال

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