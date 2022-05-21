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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستقبل مصر: مع نهاية المشروع هيكون عندنا مليون ونصف عمالة غير مباشرة | فيديو

افتتاح مشروع مستقبل
افتتاح مشروع مستقبل مصر

 قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر إن المشروع يضم 10 آلاف عامل مباشر، و360 ألف عامل غير مباشر ، مؤكدا: " بانتهاء المشروع هيكون عندنا 120 ألف عامل مباشر و مليون ونصف عمالة غير مباشرة " .

وأعلن مدير مشروع مستقبل مصر ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع، أوشكنا على  الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر ، والمشروع يمثل 65% من الزراعة الآلية لبنجر السكر.

وشرح المقدم بهاء الغنام ، مدير مشروع مستقبل مصر منظومة ورؤية المشروع ، قائلا إن المشروع يعتمد بشكل كامل على التخطيط ، والتعامل بأعلى معايير الجودة في الإنتاج ، والاعتماد على مشروع "ميجا بروجكت" الزراعي.

ويفتتح الرئيس السيسى صباح اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

 

مستقبل مصر بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو

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