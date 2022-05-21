مدير مستقبل مصر: مع نهاية المشروع هيكون عندنا مليون ونصف عمالة غير مباشرة | فيديو

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر إن المشروع يضم 10 آلاف عامل مباشر، و360 ألف عامل غير مباشر ، مؤكدا: " بانتهاء المشروع هيكون عندنا 120 ألف عامل مباشر و مليون ونصف عمالة غير مباشرة " .

وأعلن مدير مشروع مستقبل مصر ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع، أوشكنا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر ، والمشروع يمثل 65% من الزراعة الآلية لبنجر السكر.

وشرح المقدم بهاء الغنام ، مدير مشروع مستقبل مصر منظومة ورؤية المشروع ، قائلا إن المشروع يعتمد بشكل كامل على التخطيط ، والتعامل بأعلى معايير الجودة في الإنتاج ، والاعتماد على مشروع "ميجا بروجكت" الزراعي.

ويفتتح الرئيس السيسى صباح اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.