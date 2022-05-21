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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية ، العام الدراسي 2021 /2022  وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.
 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

محافظ الغربية يطمئن على انتظام لجان الشهادة الإعدادية في يومها الأول

 

كما اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 91672 طالب بالإعدادية العامة امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في 438 لجنة و 4738 طالب بالإعدادية المهنية في 26 لجنة، بإجمالي 96410 طالب وطالبة موزعة على 464 لجنة امتحانية، فيما يؤدي 39217طالب وطالبة الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية طبقاً لتخصصاتهم.  

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وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

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الغربية محافظ الغربية التعليم الفني امتحانات الدكتور طارق شوقي وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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