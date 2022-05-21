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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجد القاسم ينتهي من تصوير ديو لحظة مع ريهام فايق

مجد القاسم
مجد القاسم

أنهى المطرب السوري مجد القاسم تصوير أحدث كليباته الغنائية بعنوان «لحظة» وهو ديو غنائي جديد بمشاركة المطربة الشابة ريهام فايق. 


الأغنية من كلمات يحيى هراس، ألحان سيد راضي، توزيع كيمز، تسجيل صوت  تم بأستوديو رسالة، مهندس صوت أحمد جودة، منتج  فني ايسس، والكليب من إخراج احمد غنيم. 

كواليس الفيديو كليب


وأعرب المطرب مجد القاسم عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع موهبة غنائية صاعدة مثل ريهام فايق لاسيما بعد نجاح اخر ديو جمعهما بعنوان «كلام الحب» العام الماضي.


وحققت المطربة الشابة ريهام فايق نجاحات ترى انها ترتقي بها درجات سلم الفن مما ادى لإطلاق النقاد ومجلة حريتي المصرية عليها لقب «شادية الجديدة» نظرا لحضورها واطلالتها الفنية المتميزة.

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وصرحت ريهام: انها تحب التعامل مع المطرب مجد القاسم على المستوى الشخصي قبل الفني، وان كليب «لحظة» يعد استمرارا لنجاح الشراكة الفنية بينهما والتي تتمنى ان تدوم منذ ان بدأت في اوبريت «حبيبتي».


واعلنت ريهام عن تحضيرها لأغنية وطنية عن مصر بمناسبة قرب افتتاح العاصمة الادارية وانطلاق الجمهورية الجديدة بالتعاون مع نجوم اخرين، وقراءتها الان لبعض العروض التمثيلية المسرحية والتلفزيونية.

مجد القاسم


الجدير بالذكر ان المطربة الشابة ريهام فايق خاضت تجربة التمثيل سابقا مع الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل «ابن الارندلي»، ومع المخرج رائد لبيب في مسلسل «مسألة كرامة».

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