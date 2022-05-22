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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق ندوة عن التنوع البيولوجي في حياتنا بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ندوة علمية بعنوان التنوع البيولوجي حياتنا، يوم الأحد، الموافق 22 مايو المقبل، أون لاين، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتورة هالة عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنسيق الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر بالكلية.

وتهدف الندوة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحفظ التوازن الطبيعي وزيادة الوعي الثقافي والبيئي لحماية التنوع البيولوجي من التدهور، إضافة إلى طرح حلول ملهمة وإيجابية  للحد من التدهور الحاصل للتنوع البيولوجي البيئي.

وتنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة،  ورئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضيوف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، نيابة الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و الأستاذ عبد اللطيف المناوب رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

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جامعة عين شمس تنظم ندوة عن التنوع البيولوجي في حياتنا..غدا

أوضحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن موضوع الندوة يتعلق بمواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب،  باختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم هى خير ضمان لتحقيق السلام والأمن ، فالحوار بين الثقافات الذى يشمل أيضا الحوار بين الأديان بهدف تشجيع التعددية الثقافية وتحفيز المبادرات الهادفة لإحباط أشكال التطرف والتعصب . فاحترام التنوع هو حق من حقوق الإنسان،  والحوار الثقافى والتنوع يسهمان فى تنمية الإنسان وإرساء السلام الحقيقى والمستدام.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور شوقي علام امتحانات Jobs Education

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