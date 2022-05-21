أخبار التعليم.. تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام.. طلاب مصريون يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الآن داخل اللجان.

بالتابلت.. طلاب أولى ثانوي يدخلون على المنصة الإلكترونية لاستكمال امتحان الفيزياء

دخل الان طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت؛ لأداء الجزء الإلكتروني في امتحان مادة الفيزياء .

لديها عينان وذراع .. طلاب مصريين يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية

نجح فريق " Assiut Robotics" بكلية الهندسة جامعة أسيوط في تصميم وتطوير غواصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيها عن بعد والتي يمكن استخدامها في قطاع البترول والخدمات البحرية من خلال قيامها بأعمال الصيانة تحت المياه لأنابيب الغاز .

بدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع و972 طالبا يمتحنون العربي بلا شكاوى

انطلقت اليوم امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع النظرية، في جميع محافظات الجمهورية ، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية.

آراء طلاب الصف الأول الثانوي في الامتحانات: الفيزياء صعبة والفلسفة أسهل| فيديو

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي والالكتروني في امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق اليوم، والذي تمت الإجابة عليه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

سعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط لسهولة امتحان اللغة العربية

أبدى طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط ، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان كان في متناول مستوى الطالب المتوسط.

مفتى الجمهورية ضيف ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ورئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.