عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام.. طلاب مصريون يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام
تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الآن داخل اللجان.

 

بالتابلت.. طلاب أولى ثانوي يدخلون على المنصة الإلكترونية لاستكمال امتحان الفيزياء
دخل الان طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت؛ لأداء الجزء الإلكتروني في امتحان مادة الفيزياء .

 

لديها عينان وذراع .. طلاب مصريين يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية
نجح فريق " Assiut Robotics" بكلية الهندسة جامعة أسيوط في تصميم وتطوير غواصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيها عن بعد والتي يمكن استخدامها في قطاع البترول والخدمات البحرية من خلال قيامها بأعمال الصيانة تحت المياه لأنابيب الغاز .

 

بدء امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع و972 طالبا يمتحنون العربي بلا شكاوى
انطلقت اليوم امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع النظرية، في جميع محافظات الجمهورية ، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية.

 

آراء طلاب الصف الأول الثانوي في الامتحانات: الفيزياء صعبة والفلسفة أسهل| فيديو
أنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي والالكتروني في امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق اليوم، والذي تمت الإجابة عليه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

سعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط لسهولة امتحان اللغة العربية
أبدى طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط ، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان كان في متناول مستوى الطالب المتوسط.

مفتى الجمهورية ضيف ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار بجامعة عين شمس
تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة،  ورئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الأخبار التعليمية اخبار التعليم تطبيق تليجرام جروبات الغش طلاب الصف الأول الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

صورة لنجم المنتخب الليبي وراء فبركة توقيع بن شرقي للأهلي

ترشيحاتنا

بكري عن حصاد البنجر بمستقبل مصر: اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 20%|فيديو

تشافي يؤكد اهتمام برشلونة بضم ليفاندوفيسكي

20 يونيو.. الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حبسه سنتين

ظلم فادح.. الأرقام تثبت أحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أخبار التعليم.. تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام.. طلاب مصريون يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية

أخبار الفن| القبض على الفنان مصطفى هريدي.. خطوبة شقيق خالد عليش.. جنازة سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ