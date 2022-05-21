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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتابلت.. طلاب أولى ثانوي يدخلون على المنصة الإلكترونية لاستكمال امتحان الفيزياء

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

دخل الان طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت؛ لأداء الجزء الإلكتروني في امتحان مادة الفيزياء .

ومن المقرر أن يستمر الزمن المحدد للإجابة على الجزء الالكتروني لامتحان الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي ، لمدة ساعة من 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا.

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يتم حلها على التابلت ، وتمثل نسبة هذه الأسئلة الالكترونية 70% من اجمالي أسئلة الامتحان.

ومن المقرر أن يمتحن طلاب الصف الأول الثانوي اليوم أيضا في مادة الفلسفة والمنطق ، حيث يبدأ الطلاب أداء الجزء الورقي فيه من 10:15 صباحا حتى 10:45 صباحا ، بينما يبدأ الجزء الالكتروني فيه من 11 صباحا حتى 12 ظهرا .

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قد رصدت عددا كبيرا من المدارس التي أجرت تعديلا على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص الشعبة واتخصص او اللغة الأجنبية الأولى او الثانية بعد بداية الامتحانات ، وهو ما تسبب في ضرر بالغ لطلاب ولأعمال الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات: لذا تقرر ان تقوم المديريات التعيمية بـ إحالة مسئولي المدارس التي قامت بالتعديل في بيانات الطلاب بعد بداية الامتحانات للشئون القانونية .

وأضافت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم قيام المدارس بتسليم كشوف المراجعة إلى قسم الإحصاء بالإدارات التعليمية، سيتم أيضا تحويل مسئولي الإحصاء بالإدارة التعليمية لتحقيق، وذلك لإهمالهم في تنفيذ التعليمات المرسلة من وزارة التربية والتعليم.

وناشدت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة افادتها بنتيجة التحقيقات المذكورة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد نبهت على مديري المدارس الثانوي بمراجعة وتدقيق جميع بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وخاصة البيانات المؤثرة على الامتحانات الالكترونية والتي تشمل اللغة الأولى واللغة الثانية والشعب والتخصص.

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