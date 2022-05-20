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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا يحرز 4 مراكز في مسابقة وزارتى التعليم والأوقاف

صدى البلد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بـ ٤ مراكز فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى و التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف للعام الدراسى 2021/2022.

أحرزت محافظة قنا ، المركز الأول، فى مسابقة المعلمين، و المركز العاشر فى القيادات التربوية، و السادس عن أولياء الأمور، و الثامن بين الطلاب.

 

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فاز سيد ابراهيم أبو الوفا حسن إدارة نجع حمادى بالمركز الأول على مستوى الجمهورية" معلمين"  و نال جائزة قدرها 3000 جنيه.


كما فاز حسن ابراهيم مغربى، موجه لغة عربية بإدارة الوقف التعليمية، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية" قيادات تربوية"ونال جائزة قدرها 1500 جنيه.

وفاز فى المستوى السادس عن أولياء الأمور، مصطفى محمد حسن جوهر، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية بجائزة قدرها 1000 جنيه.


كما فازت الطالبة بشرى أنور محمد سعيد، بالمرحلة الابتدائية بإدارة قوص التعليمية بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية بجائزة قدرها 500جنيه.

كان الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، شكل لجنة برئاسة الدكتور محمد مصطفى موجه عام اللغة العربية لفحص و تصعيد أفضل الأبحاث الممثلة للمديرية فى المسابقة الثقافية والتى تقدم لها 245 متسابق من قيادات تربوية ومعلمين و أولياء أمور وإداريين وتلاميذ وطلاب من جميع المراحل.

قنا التعليم الأوقاف المسابقة الثقافية نجع حمادى قوص

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