بحضور 500 طالب.. تعليم قنا يستقبل قوافل مجانية لمراجعة مواد الشهادة الثانوية بقوص

استقبلت إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، صباح اليوم، الخميس القافلة التعليمية الوزارية للمراجعة النهائية للمواد الدراسية والتى تستهدف طلبة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، والتى تجرى فعالياتها بقاعتى ريماس وزمردة بمدينة قوص وتستمر حتى غداً الجمعة، بتوجيهات الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وبحضور أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

كان فى استقبال القافلة التى تضم مستشارى عدة مواد دراسية بوزارة التربية والتعليم ، صباح اليوم الخميس، طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، والدكتور محمد خلف، وكيل الإدارة وعدد من قيادات تعليم مركز ومدينة قوص.

بدأت فعاليات ملتقى اليوم التعليمى بكلمة ترحيب من مدير عام الإدارة والذى أشاد بالدور الفاعل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى"حياة كريمة" بمرحلتها الأولى والتى قدمت وتقدم خلال ٣٠ شهراً سيمفونية عطاء طالت البشر والحجر لرفع كفاءة وتطوير قرى مراكز الجمهورية عامة والصعيد بشكل أكبر وقد ظهر ذلك جلياً فى ملف التعليم الذى حصل علي النصيب الأكبر بشقيه المؤسسي والمهنى.

و أشار نور الدين، إلى أن مؤشر تطوير المنشآت التعليمية تضاعف بالايجاب من خلال استحداث وإحلال وتجديد وصيانة المدارس والتي بلغت فى مركز قوص أكثر من ٧٠ منشأة تعليمية.

كما رحب الدكتور محمد خلف، وكيل الإدارة بمستشارى وزارة التربية والتعليم الذين تكبدوا مشقة السفر لعقد هذه المحاضرات التى تتضمن مراجعات نهائية لكل المواد المقرره على طلبة وطالبات الشهادة الثانوية ، مشيداً بالحضور الكبير من الطلبة الذى تخطى نسب الحضور بلقاءات المراجعات النهائية للمواد الدراسية، حيث تم تخصيص قاعتين للطلبة، لاستقبال جميع الطلاب بالقسمين العلمى و الأدبى بقاعة ريماس بمحاضرة جامعة للغة الإنجليزية، ثم تم تخصيص قاعة زمردة لمحاضرات القسم الأدبي وقاعة ريماس لطلبة القسم العلمى تخفيفاً لحدة الكثافة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تنظم من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم الخميس ، سلسلة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة، فى إطار فعاليات القوافل التعليمية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في محافظتى" أسيوط، قنا "، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلي المستقبل، ذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفنى والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

القوافل التعليمية بقنا

القوافل التعليمية بقنا

القوافل التعليمية بقنا

القوافل التعليمية بقنا

القوافل التعليمية بقنا

القوافل التعليمية بقنا