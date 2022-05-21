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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتعدد مصادره.. لميس الحديدي: مشروع مستقبل مصر لن يهدر مياه النيل.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي  إن إفتتاح الرئيس السيسي اليوم للمرحلة الاولى من مشروع مستقبل  مصر من الانتاج الزراعي  يمثل حزءاً من حلم " الدلتا الجديدة ".

تابعت" عبر   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة  ON: المشروع يدفع  لزيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة فرص الاستصلاح الزراعي بما يعادل حوالي مليون و50 الف  فدان وهو  إجمالي  مساحة المشروع واليوم شهدنا إفتتاح المرحلة الاولى منه ".

 أكملت : المشروع العملاق يعتمد على المياه الجوفية ومعالجة المياه الثلاثية دون إهداراً لمياه النيل ودي نقطة مهمة جداً .أن مصر توسع الرقعة الزراعية لكن إعتماداً على المياه الجوفية  ومعالجة المياه ثلاثياً ورغم تكلفة  ذلك    لكن مصر    تحاول تنويع مصادر الاعتماد  على المياه خاصة ـأننا  ضمن دول  الفقر المائي في المقام الاول ".

إستطردت : هذا معناه زيادة الرقعة الزراعية وإصتلاح الاراضي وزيادة  إنتاجية المحاصيل ونعيتها وفرصاً للعمل ومزيد من مشاركة القطاع الخاص حيث  لازال القطاع الزراعي   الاكثر تشغيلاً للعمالة في مصر وفقاً للتعبئة العامة والاحصاء  ".

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