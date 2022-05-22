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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة  سيرين عبد النور، صورًا جديدة  ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة جذابة بالكاجوال، مرتدية جاكيت جينز ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

بالكاجوال ... إطلالة جذابة لـ سيرين عبد النور عبر انستجرام

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية


 

كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

 

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