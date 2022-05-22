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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تناول الآيس كريم .. 5 نصائح لصحة الأسنان في الصيف

الاسنان
الاسنان

ألم الأسنان من أبرز المشكلات التي تواجه الكثيرين خاصة في فصل الصيف، وذلك لتناول المثلجات بكثرة دون توقف للشعور بالحرارة والرطوبة، فيحتاج الشخص تناول الآيس كريم والمشروبات المنعشة.

وإذا لم نتوخ الحذر بشأن الحفاظ على نظافة الفم، فقد نواجه العديد من أمراض الفم والأسنان.

نصائح لصحة الأسنان في الصيف

ووفقاً لموقع news18، فيما يلي خمس نصائح للاستمتاع بأشعة الشمس مع الحفاظ على صحة الفم والأسنان طوال الوقت.

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1- مواكبة نظافة أسنانك

يعتبر تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط مرة واحدة يوميًا أكثر الطرق فعالية للحفاظ على قوتها وصحتها. 

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يستهلك الكثير من الأشخاص المزيد من الأطعمة والمشروبات السكرية، مما يجعل نظافة الفم أكثر أهمية أثناء الصيف.

2- شرب المزيد من الماء

نظرًا لأنه من الصعب البقاء رطبًا في الطقس الحار ، فإن شرب الكثير من الماء ضروري لنظافة أسنانك وصحتك العامة.

3- تجنب تناول الحلويات

يجب ألا تفرط في تناول الحلوى والمخبوزات والحلويات الأخرى، فإن تناول الكثير من السكر هو أحد أسرع الطرق لتطوير التجاويف.

4- حماية شفتيك من الأشعة فوق البنفسجية

الشفاه عرضة للحرق مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، ولا تنسي استخدام واقي الشمس لحماية شفتيك، يمكنك استخدام مرطب الشفاه SPF 15 أو أعلى عند قضاء الوقت بالخارج.

5- عدم التدخين

ترتبط عادات الشرب والتدخين بحالات مختلفة، بما في ذلك أمراض اللثة وأنسجة اللثة وفقدان العظام ورائحة الفم الكريهة، لضمان صحة فمك ، يُنصح بالتوقف عن التدخين.

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