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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم شاحنة مع سيارة أجرة بالفرافرة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم شاحنة محملة بالزلط، مع ميكروباص عمال، غرب قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة  الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي و المتوفيين إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد قد تلقى إخطارا  يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة مع شاحنة بنطاق قرية الفرافرة .

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وأسفر الحادث عن  مصرع عبدالله محمد صابر 13 سنة ومحمد عبده أحمد 16 سنة ، وإصابة كل من  جمال ناصر فوزي 17 سنة محافظة سوهاج مركز ساقلته بجرح قطعي باليد اليسري ،وكسر باليد ،ويوسف محمد عبدالصبور 15 سنة محافظة سوهاج مركز ساقلته جرح عميق بالرأس ، ووليد عبد الفتاح يوسف محافظة سوهاج مركز ساقلته جرح ، و اسلام محمود ابراهيم 11 سنة محافظة سوهاج مركز ساقلته وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي ، و إيداع الجثث بمشرحة المستشفى وابلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحادث واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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