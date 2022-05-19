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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد مباراة ختام دوري مراكز الشباب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، المباراة النهائية بدوري مراكز الشباب والتي أقيمت على ملعب استاد مركز شباب الخارجة بين فريقي مركز شباب الخارجة وغرب الموهوب، بحضور الأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وقدامى الرياضيين.

ونقلت نائب المحافظ تهنئة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لفريق مركز شباب الخارجة الذي تُوج بطلاً للدوري في نسخته التاسعة بركلات الترجيح.

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و قدمت نائب المحافظ  الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة على الأداء و التنافس المشرف، و قامت بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز و المكافآت المالية المقررة للمراكز الأولى وقدرها ١٠٠ ألف جنيه للمركز الأول و٧٥ ألف جنيه للمركز الثاني و٥٠ ألف جنيه للمركز الثالث.

كما قرر المحافظ منح مكافأة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه للمركز الأول و١٥ ألف جنيه للمركز الثاني و١٠ آلاف جنيه للمركز الثالث.

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