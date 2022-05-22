أبو العينين يوافق على قانون تنظيم الحج: يستهدف حوكمة المنظومة والتنسيق بين الوزارات لمصلحة المواطن

أعلن النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والقوى العاملة، الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

و أشاد النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان بمشروع القانون، موضحًا أن التعديلات التشريعية تستهدف حوكمة منظومة الحج و التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق مصلحة المواطن، ويواجه المشكلات في هذا القطاع.

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