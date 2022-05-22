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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولزرويس تطرح ثانى نسخة من أغلى سيارة فى العالم

السيارة بوت تيل أو
السيارة بوت تيل أو ذيل القارب

أعلنت شركة رولزرويس مصنعة السيارات الأكثر فخامة وسعرا على مستوى العالم ، الكشف عن ثاني سيارة لموديل “بوت تيل” أو ذيل القارب، وهى أغلى سيارة جديدة في العالم .

السيارة بوت تيل

وأوضحت شركة رولزرويس ، ان السيارة بوت تيل ، تأتي بطلاء فريد من نوعه، أقرب للبني، و طلاء السيارة مستوحى من صدفات اللؤلؤ، وهو أعقد طلاء في تاريخ رولزرويس بطبقات لونية متدرجة وهادئة وبديعة للغاية.

السيارة بوت تيل

كما تم تدشين السيارة في حفل “كونكورسو ديليجانس” في إيطاليا ، وتأتي الداخلية بلمسات لونية مماثلة، مع زخرفات من خشب الجوز، ولمسات ذهبية ولؤلؤية ، مع العلم أن صاحب السيارة يعمل في مجال اللؤلؤ وفق تصريحات رولزرويس، ما يفسر التركيز على صدفات اللؤلؤ البحرية في التصميم.

السيارة بوت تيل

وتم صنع السيارة بوت تيل بالكامل باليد تماماً مثل النسخة الأولى، مع استخدام مكثف للألمنيوم في مختلف أنحاء المقصورة .

السيارة بوت تيل

ولم تكشف رولزرويس عن سعر السيارة، ولكن نعلم أن سعر النسخة الأولى بلغ 28 مليون دولار، ونتوقع سعراً مقارباً لهذه النسخة.

السيارة بوت تيل

والجدير بالذكر ان شركة رولزرويس ، تستمر إخفاء هوية صاحب هذه السيارة ، مثل إخفاء هوية صاحب النسخة الأولى .

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