انطلاق اعمال القافلة الطبية لجامعة الوادي الجديد المجانية اليوم بمركز باريس

اطلقت كلية الطب جامعة الوادى الجديد بالتعاون مع كلية الطب جامعة اسيوط القافلة الطبية المجانية الثالثة اليوم بمركز باريس ودلك تحت رعاية الدكتور/ عبد العزيز طنطاوى - رئيس الجامعة والدكتور/ حسن عبد اللطيف - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب.

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حيث قدمت القافلة خدمات الكشف علي المرضي بالمجان لأهالي المنطقة وذلك فى التخصصات التالية : الأمراض الباطنة ، الأمراض الصدرية ، الجهاز الهضمى ، جراحة العيون ، الأنف والأذن والحنجرة ، الأطفال ، جراحة المسالك البولية ، الجراحة العامة ، الروماتيزم والطب الطبيعى.

يأتي لك من ضمن الجهود التي تبلها جامعة الوادي الحجديد لخدمة ابنائها علي مستوي مراكز المحافظة الخمس .