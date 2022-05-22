كل الدعم.. رسائل تشجيع من جماهير الأهلي للاعبين وموسيماني قبل نهائي أفريقيا..فيديو

بعد فوز النادى الأهلي علي إنبي بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رصدت عدسة موقع صدى البلد الرسائل التشجعية للاعبي النادى قبل نهائي أفريقيا..

قال "محمد أحمد" كل الدعم للنادى الأهلي واللعيبة وموسيماني علي الأداء الرائع الذي قدموه خلال هذه الفترة، متوقعًا الفوز بهدفين.

وأشار "فؤاد خيري" إلى أن فريق الأهلي دائماً في القمة، منوهاً بأن الفريق أعتاد النجاح في اللحظات الأخيرة.

وأختتم "شوقي السيد" أن موسيماني من أمهر المدربين الذين لهم نظرة ورأي بين اللاعبين، متمنياً فوز الأهلي حتي لا يضيع تعبهم في الفترة الأخيرة.