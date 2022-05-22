إنجي أنور لـ هشام اسماعيل: عرفت إنك زمالكاوي صميم فـ لبستلك اللون الأحمر

دخل الفنان هشام إسماعيل، في نوبة ضحك هستيري خلال الفقرة الفنية لبرنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة ETC .

ومازحت إنجي أنور الفنان هشام اسماعيل على الهواء ، مساء اليوم الأحد ، قائلة " أنا عارفة انك من محبي وعشاق نادي الزمالك ، عشان كده ارتديت اللون الأحمر النهاردة ".

وسخر إسماعيل على الهواء"حلو اللون الأحمر حتى يكون هناك نوع من التوازن في الحوار".

وأوضح الفنان هشام إسماعيل أنه لديه ارتباط وحب للقلعة البيضاء ، موضحا أن هناك أساطير لها باع كبير لدى جماهير الزمالك على رأسهم حازم إمام وحمادة إمام، وشيكابالا، وجمال عبدالحميد، وذلك بسبب لمستهم السحرية لكرة القدم.

وكشف إسماعيل ، كنت على يقين من فوز الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف في الوقت الضائع.

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