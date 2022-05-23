بسبب التباهي.. أسد يأكل إصبع حارس حديقة حيوان

بـ غرض التباهي وضع حارس حديقة حيوان يداه في حظيرة أسد لمداعبة الحيوان المفترس ومضايقته، ولكنه سرعان ما ندم على قراره عندما قضم الأسد بصوت عالٍ إصبعه ونزعها.

في مقطع فيديو نُشر على "تويتر"، يمكن رؤية عامل في حديقة حيوان جامايكا وهو يضع إصبعه في القفص المرتبط بالسلسلة أمام حوالي 15 زائرًا.

ويظهر الحارس وهو يتجاهل زمجرة الأسد ، بل ويصفق في وجه الحيوان الخطير قبل أن يصرخ بكلمات شتائم بعد أن يمسك بإصبعه.

يراقب الحشد المرعوب بينما يحاول حارس الحديقة يائسًا سحب إصبعه من فك الأسد قبل أن ينقطع تمامًا ويسقط للخلف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال شاهد مصدوم لصحيفة جامايكا أوبزرفر: "عندما حدث ذلك ، اعتقدت أنها مزحة،لم أكن أدرك مدى جدية ذلك لأن وظيفتهم هي تقديم عرض، ومن الواضح ، عندما سقط على الأرض ، أدرك الجميع أن الأمر خطير، بدأ الجميع في الذعر".

وأوضح أنهم كانوا للتو في جولة في حديقة الحيوان وكان على وشك الانتهاء قبل الحادث المروع.

وأضافت مرأة مذهولة: "اختفى الجلد بالكامل وحوالي المفصل الأول من إصبعه، هربت من كل شيء ، لأنني لا أحب رؤية الدم وكان ذلك رسوميًا جدًا بالنسبة لي، تعابير وجهه عندما كان يمشي مثل الألم الذي لم يبدأ".



تحتوي حديقة الحيوانات ، الواقعة بالقرب من سانتا كروز ، على الحمير الوحشية والقرود والتماسيح واللاما، وقال ممثلو حديقة الحيوان إنهم ليسوا على علم بالحادث لكن جمعية جامايكا لمنع القسوة على الحيوانات أكدت أنها تحقق في الأمر.

قالت المديرة الإدارية باميلا لوسون: "سننزل هناك وسأتواصل مع الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط التي تشرف على حديقة حيوان جامايكا".

