زيارة الرئيس البولندي إلى أوكرانيا وجولته في شوارع كييف.. فيديو

نشر حساب الرئيس البولندي، أندجي دودا، شريط فيديو للزيارة التي قام بها إلى العاصمة الاوكرانية كييف، حيث التقى بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقام الرئيس البولندي بجولة في شوارع كييف، كما ألقى كلمة في البرلمان الأوكراني، وظهر في شوارع كييف برفقة نظيره الأوكراني وحشد من القوات.

وكتب الرئيس البولندي في تغريدة على تويتر: "زيارتي في كييف، شكرا لكم على التحية الودية، ومستقبلنا عظيم معا".

ومن ناحية أخرى، بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، الحصار الروسي على مدينة أوديسا الساحلية غرب البلاد.

وقرر جونسون مضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لأوكرانيا والتأكد من أن البلاد قادرة على التصدير إلى بقية العالم، بحسب بيان للحكومة البريطانية.