آراء طلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة فى امتحان الجبر والإحصاء |فيديو

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحان الجبر والاحصاء، اليوم الاثنين الموافق ٢٣ مايو، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عند دخولهم للمدارس.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في الامتحان اليوم، والتي جاءت أغلبها ردود فعل إيجابية عن أسئلة الامتحان.

وقالت ندى علي :إن الامتحان كان سهلا، وأجبت فيه بشكل جيد، وأتمنى أن تأتي باقي الامتحانات بشكل سهل في متناول الطلاب.

وأشارت مروة نصر إلى أن اسئلة الجبر والاحصاء جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيا ومناسبا للإجابة والتفكير في كافة نقاط الامتحان.

وتابع محمد أحمد، أن هناك اسئلة جاءت تتطلب التفكير، ولكنها قليلة، بينما أغلب اسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ويؤدي 194334 طالب وطالبة الامتحانات في 781 لجنة علي مستوي القاهرة تبدأ في تمام التاسعة من صباحا.