شاي الزنجبيل بالليمون والنعناع من أهم المشروبات الصحية التي تفيد الجسم بالكثير من الفوائد مثل علاج سوء الهضم وأمراض القولون و الجهاز التنفسي .

وإليك طريقة تحضير شاي الزنجبيل بالليمون والنعناع

مقادير شاي الزنجبيل بالليمون والنعناع

قطعة واحدة من الزنجبيل مقطعة شرائح

4 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة من العسل

1 عود من النعناع

2 كوب كبير من الماء ( 500 ملل)

خطوات تحضير شاي الزنجبيل بالليمون والنعناع

أحضري قطعة واحدة من الزنجبيل ونقوم بغسلها بالماء ثم نقطعه لشرائح

ضعي الماء في أبريق ونتركه على النار حتى يغلي

بعد غليان الماء نرفع الإبريق من على النار ثم نضع عود النعناع ، و الزنجبيل المقطع شرائح ، ثم نغطي الإبريق ونترك الزنجبيل والنعناع منقوعين في الماء المغلي لمدة ربع ساعة

صفي الخليط الموجود في الإبريق بمصفاة ثم نضع عصير الليمون ،و العسل ونقلبهم حتى يختفي العسل وعصير الليمون مع سوائل الإناء

نحضر أكواب التقديم ونصب شاي الزنجبيل بالليمون والنعناع