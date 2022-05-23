نهائي إفريقيا.. عضو مجلس الأهلي يقرر تحمل نفقات طائرتين لنقل المشجعين للمغرب

قرر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تحمل نفقات طائرتين لنقل مشجعي الأهلي لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء قرار الجارحي، لدعم الفريق بوجود أكبر عدد من المشجعين في ملعب مركب محمد الخامس والذي سيشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وتتجه أنظار جماهير وعشاق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمتابعة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا



ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب مركب محمد الخامس مساء يوم ٣٠ مايو في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري للبطولة.

كما ستذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة المغربية الأرضية.





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه عقب الفوز أمام وفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2.

روح الدقيقة90 .. حكاية أهداف حاسمة سجلها معلول بقميص الأهلي



يعيش جمهور النادي الأهلي، لحظات فارقة وأوقات سعيدة وذلك بعدما حقق فوزًا قاتلًا على حساب إنبي بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.



جاءت أهداف الأهلي بعد الدقيقة 90، فبعد أن سجل مصطفى شلبي هدف التقدم للفريق البترولي من ركلة حرة في الدقيقة 75، خُيل للبعض أن القصة انتهت بفوز فريق إنبي وانتزاعه 3 نقاط من أنياب الأسد، ولكن أبى معلول وهو رجل المناسبات الكبرى أن يستسلم لتلك النتيجة، وسجل هدفي الفوز في الدقيقتين 94،97 من الوقت المحتسب بدل الضائع، وفك عقدة اللافوز للنادي الأهلي والتي استمرت لمدة 4 مباريات.



أهداف معلول الحاسمة مع الأهلي

اعتاد جمهور المارد الأحمر، على الاحتفال بأهداف تأتي فيما بعد التسعين دقيقة، فالنادي الأهلي مُعتاد على أن يكتب فصول القصة بأقدام لاعبيه، ومؤخرًا أصبحت هذه الأهداف لا تأتي إلا عن طريق التونسي معلول، والذي منذ أن وطأت قدماه داخل جدران التتش بالجزيرة، وكتب قصة حب مع ملايين من عشاق النادي الاهلي.



من ضمن الأهداف الحاسمة التي سجلها معلول بقميص النادي الأهلي، هدفه في شباك فريق الترجي التونسي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا من عام 2017، في تلك المباراة التي أخطأ فيها ابن تونس الخضراء، وتم احتساب ركلة جزاء لفريق الترجي بسبب خطأه، عاد من جديد وسجل الهدف الاول وصنع الثاني للنيجيري جونيور أجاي، وصعد بالأهلي لنصف نهائي البطولة آنذاك.

