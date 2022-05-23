جامعة كفر الشيخ تشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المميز للمساحة.. صور

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للكليات من أجل النهوض بالنواحي التعليمية وربطها بالمجتمع، موضحا رؤية القيادة السياسية في ربط الجامعة بالمجتمع، مشيرا إلى التطور الذي تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب والدكتور عبد الحميد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بالمشروعات المقدمة من الخريجين والتي قدمت المعلومات والبيانات والتي يمكن أن تساهم بشكل جيد في دعم الخطط المستقبلية.



وأوضح أن الخريجين يملكون إمكانات كبيرة ومهارات فريدة، بالإضافة على استعدادهم الجيد لسوق العمل، والمشاركة في تقديم الخدمات المجتمعية التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المدني.



بينما أشار الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الهدف الأساسي والرئيسي للكلية والجامعة هو خدمة المجتمع موضحاً التطور الذي شهدته كلية الآداب وتقديم خريج للمجتمع على أعلى مستوى من الكفاءة والعلم من خلال عدة برامج دراسية يحتاجها سوق العمل.



ومن جانبه، قال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، إن الهدف من هذه المشروعات تدريب الطلاب على العمل الميداني عن طريق تناولهم لموضوعات تخدم المجتمع مع استخدام التقنيات العلمية الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل.

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