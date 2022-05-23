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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: الارتجاع والطفح وضيق التنفس من أعراض حساسية الألبان عند الأطفال

البان الأطفال
البان الأطفال

كشفت الدكتورة هالة عبد الرحمن المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية بوزارة الصحة، تفاصيل توفير عبوات ألبان أطفال لـ مرضى حساسية الألبان.


وقالت هالة عبدالرحمن في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك أعراض تظهر على الأطفال إذا كانوا مصابين بحساسية بروتين الأبقار والألبان، ومنها ارتجاع بسيط بعد أي رضاعة ومغص وطفح جلدي وإمساك أو إسهال وأعراض في الجهاز التنفسي كـ نزلات البرد وضيق التنفس والرشح".

 

وأضافت هالة عبد الرحمن: "بعد إيقاف منتجات الألبان في حالة الأطفال المصابين بحساسية بروتون الأبقار تنتهى الحساسية في فترة من 6 شهور وحتى سنة حسب درجة الحساسية".

 

وتابعت هالة عبد الرحمن: "يتم توفير ألبان الأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان في مراكز وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية".

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر 14 ألفًا و 300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية.
 

الصحة الاطفال حساسية اخبار التوك شو ألبان

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