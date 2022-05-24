جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023 .. صور

تواصل شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تألقها، بعد ان كشفت النقاب عن النسخة الجديدة من امجراند 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدرات التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث تضم باقة من التقنيات الفنية والتجهيزات الداخلية الخارجية.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

تعتمد السيارة جيلي امجراند موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 135 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4400 لفة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كم/ساعة، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا، ووزن كلي يبلغ 1.267 كيلوجرام، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لترا، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بـ 463.8 سم، وبعرض يبلغ 182 سم، و 146 سم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 265 سم.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

وترتكز السيارة جيلي امجراند موديل 2023 على جنوط يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، بينما تأتي بجنوط رياضية قياسها 17 بوصة لطراز GF، كما تتمتع بعدة تجهيزات ومنها مصابيح أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، واضواء ترحيبية، ومرايات جانبية طي كهربائيًا.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

ودعمت السيارة ايضا بعدة تقنيات ومنها زر تفعيل وايقاف المحرك، ونظام المفتاح الذكي، وقفل مركزي للابواب، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف منها مغطى بجلد نابا المميز، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ولوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، إلى جانب مكيف هواء اوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية مع مكابح عالية الاداء.