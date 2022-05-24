عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023 .. صور

جيلي امجراند تخطف
جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023

تواصل شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تألقها، بعد ان كشفت النقاب عن النسخة الجديدة من امجراند 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدرات التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث تضم باقة من التقنيات الفنية والتجهيزات الداخلية الخارجية.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

 

تعتمد السيارة جيلي امجراند موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 135 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4400 لفة في الدقيقة،  مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كم/ساعة، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا، ووزن كلي يبلغ 1.267 كيلوجرام، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لترا، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بـ 463.8 سم، وبعرض يبلغ 182 سم، و 146 سم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 265 سم.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

وترتكز السيارة جيلي امجراند موديل 2023 على جنوط يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، بينما تأتي بجنوط رياضية قياسها 17 بوصة لطراز GF، كما تتمتع بعدة تجهيزات ومنها مصابيح أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، واضواء ترحيبية، ومرايات جانبية طي كهربائيًا.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد

ودعمت السيارة ايضا بعدة تقنيات ومنها زر تفعيل وايقاف المحرك، ونظام المفتاح الذكي، وقفل مركزي للابواب، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف منها مغطى بجلد نابا المميز، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ولوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، إلى جانب مكيف هواء اوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية مع مكابح عالية الاداء.

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد
جيلي امجراند جيلي امجراند جيلي امجراند موديل 2023 السيارة جيلي امجراند موديل 2023 السيارة جيلى امجراند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

قيام الليل قبل أذان الفجر بأقل من ساعة.. هل فاتك ثوابه؟

ناقد رياضي: الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

إسماعيل ياسين في ذكرى رحيله.. أهم أفلامه وحقيقة وفاته فقيرا

موتورولا تستعد لإطلاق Motorola Razr 3 بميزات تنافس هواتف سامسونج

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ