ظهور مميز لـ رولز رويس جوست بعد تقنيات برابوس .. صور

تعتبر شركة رولز رويس واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر بإصداراتها الفاخرة والتي تتمتع بالعديد من التقنيات القوية، بينما تلعب شركة برابوس دورًا كبيراً في مجال تعديل السيارات، حيث استطاعت ان تضع لمساتها الساحرة للنسخة الشهيرة "جوست" من رولز رويس الإنجليزية.

تعديلات قوية للسيارة رويس جوست

بلمسات برابوس .. تعديلات قوية للسيارة رويس جوست

ارتفعت قوة السيارة بنسبة قدرها 129 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، حيث دعمت السيارة بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 6600 سي سي مقترن بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 700 حصانا، و 950 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تعديلات قوية للسيارة رويس جوست

ومازالت السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.6 ثانية.

تعديلات قوية للسيارة رويس جوست

وجاءت السيارة رولز رويس جوست المعدلة بمصد أمامي بإطلالة رياضية انيقة، مع منظومة عادم يمكن طلائها بحسب رغبة العملاء بتصميم رباعي المظهر مع أداء ثنائي، مع جنوط انيقة يتراوح قياسها بين 21 و 22 بوصة.

تعديلات قوية للسيارة رويس جوست

وتم خفض مستوى ارتفاع السيارة بنسبة 3 سم عن الإصدارات القياسية، بينما حصلت الناحية الخلفية على سبولير انيق بإطلالة نحيفة، بالإضافة إلى بعض اللمسات من الياف الكربون مع مقصورة داخلية انيقة تتمتع بمقاعد من الجلد الفاخر وبعض اللمسات المميزة والتي تأتي على الطريقة الخاصة ببرابوس.