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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي : عمرو واكد خائن للهواء الذي تنفسه في مصر..فيديو

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الروائي  علاء الأسواني الثائر المناضل البطل، يجري مداخلة ولقاء وحوار مع قناة إذاعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن  علاء الأسواني، ترجم روايته "جمهورية كأن" بأكثر من لغة، ومن بينها اللغة العبرية.

وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم، ان عمرو واكد هو شخص يمارس جميع الرذائل باسم الحرية وهو خائن للهواء الذي تنفسه في مصر، والماء الذي شربه في مصر.

وأشار الديهي إلى ان عمرو واكد الوغد أجرى استفتاء بسخرية تحدث خلاله عن المرأة المصرية بما لا يليق، ويطعن في شرفهم وأخلاقهم،  وبعدها قام بحذف التغريدة والاعتذار عنها، معلقا "اعتذارك غير مقبول لأن السم موجود في عروقك".

 

المرأة المصرية عمرو واكد أسوان برنامج الاحتلال الاسرائيلي

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